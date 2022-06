Fine dell’idillio tra Marco Del Gratta e l’Imperia calcio? L’imprenditore: “Volevo gestire prima squadra e Juniores ma non ci sono i presupposti”

“Il mio gruppo voleva gestire la prima squadra e Juniores ma non ci sono stati i presupposti per farlo”, le parole di Marco Del Gratta sembrano mettere la parola fine del matrimonio tra l’Imperia calcio e l’imprenditore matuziano che in questa stagione culminata con la retrocessione in Eccellenza è stato il main sponsor della squadra neroazzurra.

“Siamo al 16 di giungo - dichiara MDG al nostro giornale – e non solo non c’è un minimo di programmazione, ma non ho mai ricevuto alcuna risposta ufficiale alla mia richiesta di potermi occupare della prima squadra e della Juniores. Solo negli ultimi giorni c’è stata una interlocuzione tra il mio avvocato e quello della società, ma non si è concretizzato nulla. Mi riferiscono che il presidente Gramondo sia in ferie”.

"In tutte le società in cui ho lavorato non si è mai arrivati a metà giugno con partite aperte e non definite. E non dimentichiamoci che oltre a definire le pratiche per l’iscrizione all’Eccellenza ci sono quelle per il ripescaggio”, sottolinea Marco Del Gratta.

“Peccato – conclude l’imprenditore - perché con la famiglia Minasso avevamo a disposizione un buon budget per affrontare eventualmente la serie D e prenderci delle soddisfazioni o, in caso di mancato ripescaggio, giocare per vincere l’Eccellenza. A parte l’allestimento della squadra, avevamo già messo in cantiere di riportare la sede al ‘Ciccione’ e di assumere un segretario professionista”.

A questo punto Imperia e l’Imperia calcio rischiano, se Del Gratta non tornerà sulle sue posizioni, di perdere l’apporto di un imprenditore importante e si aprono una serie di interrogativi sull’immediato futuro del club nell’anno del Centenario.

Tutto sembra destinato a finire nelle mani della vedova del compianto patron Eugenio Minasso, a partire dall’ingaggio del nuovo tecnico con la panchina che pare aver trovato un ‘nuovo’ inquilino con il ritorno di Alessandro Lupo.