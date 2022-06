Calciomercato. Doppio colpo dal Bragno per la Letimbro, fatta per Bozzo e Guerra

ASD Letimbro 1945 si e' assicurata per il prossimo campionato le prestazioni dell'esterno sinistro Andrea Bozzo e del centrocampista centrale Andrea Guerra entrambi classe 1996 in forza al Bragno nelle ultime stagioni.

"Altri due ragazzi che andranno ad aumentare la qualità del centrocampo portando allo stesso tempo tanta esperienza, necessaria per competere in un campionato che si presenta ancora una volta molto complicato".

In attesa di inserire un paio di giovani nel reparto difensivo che sarà diretto per il sesto anno dal Capitano Stefano Rossetti, la Letimbro è lieta di confermare che anche per la prossima stagione faranno parte della rosa i portieri Calcagno Pelosin, oltre a Valdor, Mellogno, Giusto, Frumento, Penna, Pescio, Molinari, Odenato, Gallione e Vario, quest'ultimo assoluto miglior realizzatore della scorsa annata.