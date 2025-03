Football Americano. I Pirates fanno la storia, il 24-17 ai Marines vale la prima vittoria in IFL

Che spettacolo Pirates-Marines!

Alla fine c è voluto addirittura l’over time per decretare la vincente tra queste sue belle realtà del football americano nostrano.



La spuntano i padroni di casa che vincono sul tabellone per 24-17.

Ribattono colpo su colpo le due franchigie ed il risultato per tutta la gara sarà sempre in bilico.

Il primo tempo un pochino più studiato e dominato da due ottime difese finirà 3-3, mentre negli ultimi 2 quarti gli attacchi inizieranno a macinare yards rendendo la gara più travolgente per il pubblico sugli spalti del Pirates Field che ha sfidato pioggia e vento ed è stata ricompensata da una gara combattuta oltre il fischio finale.



Infatti il tempo regolamentare vedrà le squadre ancora in parità sul 17-17.

Servirà in OT un TD pass del quarterback ligure Baidal per il lesto WR Fusetti per incoronare i pirati vincitori di questa vera e propria battaglia sportiva.



Per i Lazio Marines su tutti spiccano le prestazioni di QB Norwood e dei suoi 2 WR Thornton e Costa, veramente una prova la loro di alto livello.

Per i padroni di casa bene Dalla Betta in versione QB con un gran TD rush nel finale e del duo WR Festuccia-Fiammenghi che ha messo in seria difficoltà la secondaria romana.



In difesa ennesima prestazione positiva del veterano Raffaelli e di tutto il front seven pirata che bene ha risposto alle insidie portate col gioco di corsa dai Marines.



Per i Pirates appuntamento a Torino domenica prossima contro i forti Giaguari ancora a punteggio pieno ma adesso e per poche ore, prima di rivolgere l’attenzione alla gara di domenica prossima, i liguri si godono a pieno merito la prima sudata, storica vittoria nella massima serie italiana.