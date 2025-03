Calcio, Vado. Il presidente Tarabotto contestato dai tifosi del Varese

Nell'arco degli anni il rapporto tra la tifoseria del Varese e Franco Tarabotto è sempre stato cordiale e privo di particolari motivi di contrasto.

Oggi però il presidente rossoblu, come documentato da Varesenoi.it, è stato accolto da cori di contestazione al "Franco Ossola" da parte della tifoseria varesina (probabilmente per qualche strascico della gara di andata), ai quali il massimo dirigente vadese ha replicato alzandosi in piedi.

Con tutto il pubblico assiepato nella tribuna centrale, per evitare che la situazione degenerasse, sono dovute intervenire le forze dell'ordine. Il presidente del Vado si è a quel punto seduto in tranquillità, continuando ad assistere fino alla fine alla partita, vinta poi 1-0 dalla formazione lombarda.