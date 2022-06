Calciomercato. Una conferma tira l'altra per il Ceriale. Ecco Buonocore, Ebe, Naoui e Oses

Il nostro Momo (2002) è esploso in tutta la sua fisicità nelle scorse stagioni dimostrando di essere un’ottima pedina sia utilizzato come terzino a tutta fascia grazia alla sua corsa che come difensore centrale dove ritrova maggiore sicurezza in sè stesso. Ormai in Prima Squadra titolare da tre stagioni può quasi definirsi un veterano, ma con tanti margini di miglioramento davanti ed un bagaglio di esperienza ancora da colmare con noi.