27 febbraio 2026

Calcio | Albissole. Riecco in campo Jacopo Ghigliazza: "Grazie a tutti per il sostegno, il nostro campionato non finirà domenica" (VIDEO)

Avere di nuovo a disposizione un giocatore come Jacopo Ghigliazza nel momento clou della stagione sarà senza dubbio un vantaggio importante per mister Cattardico.

Il regista ha già dato il suo contributo sul campo nella gara di coppa contro il Serra Riccò, ma la sua presenza nello spogliatoio sarà altrettanto fondamentale negli ultimi impegni di coppa e campionato.

Il big match con la Sestrese è ormai alle porte, ma è importante affrontarlo senza ansia e senza troppe aspettative. Il consiglio ai più giovani è chiaro: vivere e godersi ogni momento di questa straordinaria cavalcata.

