Calcio | 27 febbraio 2026, 09:20

Calcio | Eccellenza. Le designazioni per l'ottava giornata di ritorno, fischietti da fuori regione per Loano e Carcarese

Magaglio dirigerà Voltrese - Bogliasco

ARENZANO FOOTBALL CLUB – SAN FRANCESCO LOANO

Arbitro: Nello Francesco Farina (Ostia Lido)
Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari)
Assistente 2: Andrea Dellerba (Imperia)
 

ATHLETIC CLUB ALBARO – PIETRA LIGURE 1956

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistente 1: Nicola Penasso (Albenga)
Assistente 2: Alessandro De Lucia (Genova)
 

BUSALLA CALCIO – GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
Assistente 1: Florjana Doci (Savona)
Assistente 2: Andrea Chiefalo (Savona)
 

FEZZANESE – FOOTBALL GENOVA CALCIO

Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: Francesco Monaci (Genova)
Assistente 2: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
 

MILLESIMO CALCIO – SPORTING TAGGIA SANREMO

Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)
Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Genova)
Assistente 2: Palmiro Scandale (Genova)

MOLASSANA BOERO A.S.D. – CAMPOMORONE SANT OLCESE

Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
Assistente 1: Luca Prastaro (Genova)
Assistente 2: Luca Ingenito (Genova)
 

RIVASAMBA H.C.A. – CARCARESE

Arbitro: Danilo Ragno (Molfetta)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Andrea Amadei (Genova)
 

VOLTRESE VULTUR SSDARL – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)
Assistente 1: Edoardo Bondi (Genova)
Assistente 2: Samuele Marchetti (Chiavari)

