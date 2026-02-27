Calcio | Eccellenza. Le designazioni per l'ottava giornata di ritorno, fischietti da fuori regione per Loano e Carcarese

ARENZANO FOOTBALL CLUB – SAN FRANCESCO LOANO
Arbitro: Nello Francesco Farina (Ostia Lido)
Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari)
Assistente 2: Andrea Dellerba (Imperia)
ATHLETIC CLUB ALBARO – PIETRA LIGURE 1956
Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistente 1: Nicola Penasso (Albenga)
Assistente 2: Alessandro De Lucia (Genova)
BUSALLA CALCIO – GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
Assistente 1: Florjana Doci (Savona)
Assistente 2: Andrea Chiefalo (Savona)
FEZZANESE – FOOTBALL GENOVA CALCIO
Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: Francesco Monaci (Genova)
Assistente 2: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
MILLESIMO CALCIO – SPORTING TAGGIA SANREMO
Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)
Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Genova)
Assistente 2: Palmiro Scandale (Genova)
MOLASSANA BOERO A.S.D. – CAMPOMORONE SANT OLCESE
Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
Assistente 1: Luca Prastaro (Genova)
Assistente 2: Luca Ingenito (Genova)
RIVASAMBA H.C.A. – CARCARESE
Arbitro: Danilo Ragno (Molfetta)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Andrea Amadei (Genova)
VOLTRESE VULTUR SSDARL – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)
Assistente 1: Edoardo Bondi (Genova)
Assistente 2: Samuele Marchetti (Chiavari)