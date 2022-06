Varazze Club Nautico, arriva la veleggiata "Un mare divino e di vele"

Nell'ambito della giornata promozionale promossa dalla Federazione Vela, "Un mare di vele", il Varazze Club Nautico propone la veleggiata "Un mare divino e di vele".

La veleggiata, che si svolgerà il 26 giugno 2022, è riservata alle imbarcazioni d'altura da diporto sopra i 6 metri LFT, complete di interni da crociera e dotate di almeno tre delle seguenti attrezzature: rollafiocco o garrocci, rollaranda, albero armato in testa e non rastremato, elica a pale fisse, salpancora fisso adeguato, vele a bassa tecnologia (dacron), ponte in teak, anzianità superiore a dieci anni.

L’avvio è previsto alle ore 11:00, nello specchio acqueo antistante Varazze e si snoderà su due possibili percorsi:

- Primo percorso: nelle acque antistanti Varazze/Celle su percorso costiero;

- Secondo percorso 2: da Varazze all’isola di Bergeggi con rientro a Varazze.





Le imbarcazioni saranno divise in gruppi omogenei come qui sotto dettagliato:

- Alfa - da m. 7 a 10 m;

- Bravo - da m. 10 a 12 m;

- Charlie - da m. 12 a 14 m.





Per costituire una classe o raggruppamento sono necessarie almeno 3 imbarcazioni, se questo non sarà possibile, le relative imbarcazioni saranno accorpate alla classe o raggruppamento immediatamente superiore.





Programma:

- Ore 09.30 - skipper meeting;

- Ore 11.00 - segnale di partenza della veleggiata;

- Ore 16.00 - premiazione





Il tesseramento FIV è gratuito per tutti i partecipanti e saranno offerti premi enogastronomici.

Le imbarcazioni dovranno essere in possesso dei documenti e delle dotazioni richieste dalle Autorità Marittime per la navigazione da diporto.

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: Varazze Club Nautico …>>

www.varazzeclubnautico.it