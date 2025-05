Calciomercato, Finale. Belvedere resta alla direzione sportiva, la conferma di Delfino è la prima opzione

Si è svolto ieri l'atteso incontro tra la dirigenza del Finale e il direttore sportivo Roberto Belvedere.

Alla fine la fumata bianca per la conferma del ds è arrivata e a strettissimo giro di posta è atteso un confronto con il tecnico Giancarlo Delfino.

Il mister che ha sigillato le ultime due salvezze giallorosse è il nome prescelto per dare continuità al lavoro degli ultimi mesi, ma sarà cruciale il summit in calendario domani per capire se l'ex tecnico dell'Albenga rimarrà al Borel.

In caso di mancato accordo potrebbero aprirsi due strade, quelle che conducono a Diego Alessi e Carlo Sarpero.