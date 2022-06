Calcio, Albenga. E' il giorno chiave, è atteso oggi il summit per l'analisi dei conti societari

E' passato un mese abbondante da quando Simone Marinelli ha palesato la propria intenzione di diventare il presidente dell'Albenga.

Dopo un via delle trattative particolarmente burrascoso, la stipula della lettera di confidenzialità ha fatto calare di colpo una coltre ovattata sui rumor relativi ai possibili mutamenti societari.

L'ex presidente del Savona ha postato a più riprese qualche storia su Instagram, mentre la famiglia Colla non ha pubblicamente commentato il lento evolversi della principale telenovela estiva del calcio dilettantistico savonese.

La sensazione è che però oggi per l'Albenga si pari davanti il bivio decisivo per il proprio futuro, con entrambe le delegazioni attese nella città delle torri per esaminare la situazione dei conti del sodalizio ingauno.

Eventuali ritardi difficilmente potranno essere tecnicamente ammessi, dato che da domani apriranno le liste di trasferimento e, chiunque guiderà l'Albenga avrà tempi strettissimi di fronte a sè per organizzare un organico competitivo per il prossimo campionato di Eccellenza.

L'incontro dovrebbe prendere il via nel primo pomeriggio e, chissà, entro la serata una strada definitiva potrebbe essere intrapresa.