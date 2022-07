Calciomercato. Proseguono le conferme con Farinazzo, Di Fino e Samuele Sardo

Ancora un round di conferme in casa cerialese prima del valzer dei nuovi acquisti. Si sono concluse positivamente anche le trattative con i giocatori Mattia Farinazzo, Mattia Di Fino e Samuele Sardo.

Mattia Farinazzo

Centrocampista cerialese classe 2000 è un ragazzo solido, equilibrato e molto serio. Nel suo passato ci sono esperienze in Eccellenza e Promozione che lo hanno portato a guadagnare consapevolezza nei propri mezzi. Nonostante possa sembrare un giocatore silenzioso, ha legato moltissimo con il gruppo e siamo sicuri che con la sua dedizione saprà ritagliarsi il giusto spazio.

Mattia Di Fino

Difensore talentuoso classe 2006. Il nostro gioiellino che non molla mai. Un ragazzo che andrebbe preso d’esempio da grandi e piccoli per l’impegno e la passione che mette in questo sport. La passata stagione ha militato nella Prima Squadra, ma anche nella Juniores Eccellenza e negli Allievi senza risparmiarsi ottime prestazioni con la Rappresentativa Under 16. Su di lui gli occhi addosso di parecchie società professionistiche, ma nel suo presente c’è ancora il Ceriale Calcio per macinare minuti e crescere in esperienza.

Samuele Sardo

Difensore classe 2005 e figlio d’arte. La passata stagione ha dimostrato grandi doti negli Allievi guadagnandosi anche diverse presenze con la maglia della Juniores Eccellenza. Nel suo passato ci sono le giovanili di Savona e Vado. E’ un giocatore con una grande corsa e che non molla mai l’avversario, i suoi margini di miglioramento sono davvero interessanti e saremo curiosi di vedere padre e figlio sfidarsi nello stesso campionato…