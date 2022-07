Calciomercato. Taddei firma per l'Imperia, c'è anche il ritorno di Ravoncoli per i nerazzurri

La possibile destinazione di Max Taddei è stata uno dei temi più dibattuti della prima fase di calciomercato.

Il primo approdo all'Imperia sembrava dato per certo, fino al chiacchierato possibile inserimento del Vado.

Alla fine però il regista è sbarcato alla corte di Alessandro Lupo, in tandem al ritorno di Mirko Ravoncoli.

Il comunicato:

La Ssd Imperia è lieta di annunciare altre due ufficialità per la stagione 2022/2023. Un primo approdo e un gradito ritorno. Si tratta di Massimiliano, Max, Taddei e Mirko Ravoncoli.

Taddei, nato nel 1991, è reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Asti in Serie D. In precedenza, sempre nella massima categoria dilettantistica, ha indossato le maglie di Vado, Sanremese e Massese, mentre in C ha giocato con tra le altre Savona, Pistoiese, Unione Venezia e Carrarese. Centrocampista con ottime doti in entrambe le fasi, rinforzerà il pacchetto della linea mediana con personalità ed esperienza.

Per Ravoncoli si tratta invece, come detto, di un rientro a casa. Imperiese, ha disputato le ultime quattro stagioni con il Taggia dimostrando grande affidabilità e capacità. Classe ’95, esterno difensivo di corsa ha già vestito la maglia neroazzurra per 63 volte e torna al Ciccione con grandissimo entusiasmo.

La società tutta augura buon lavoro a Max e Mirko.