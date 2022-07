Sono giorni decisivi per la chiusura delle trattative in entrata per il Vadino.

Dopo un buon numero di conferme già annunciate, verosimilmente la prossima settimana sarà la volta degli annunci dei volti nuovi, chiamati a garantire ulteriore spinta per l'esordio in Prima Categoria.

Le novità di giornata riguardano lo staff tecnico di Alessandro Giunta, con l'inserimento nel team di Tommaso Zanatta e la promozione a vice allenatore di Andrea De Grande.