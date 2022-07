Calciomercato. Per il centrocampo del Legino c'è Vezzolla, anche il Savona era sulle tracce del centrocampista

Simone Vezzolla è stato sicuramente uno dei giocatori che ha saputo mettersi maggiormente in mostra all'interno del Quiliano & Valleggia.

Il centrocampista classe 2000, ha infatti saputo attirare parecchie attenzioni, su tutte quelle di Legino e Savona.

Proprio i verdeblu sono riusciti a piazzare l'affondo decisivo, tanto da annunciare il buon esito dell'operazione nel tardo pomeriggio di ieri.

Il comunicato:

Il Legino è lieto di annunciare un altro colpo per la squadra allenata da mister Fabio Tobia: Simone Vezzolla. Il centrocampista, classe 2000 e in arrivo dal Quiliano&Valleggia, è il tassello che mancava per rendere ancora di più la nostra squadra competitiva.

Ben arrivato Simone e in bocca al lupo per la tua prima stagione in maglia verde blu