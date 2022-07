Calciomercato. Una delle poche conferme nella rivoluzione Legino, Fabian Dorno resta al Ruffinengo

Già dal pomeriggio della presentazione al Ruffinengo si era percepito come i verdeblu fossero in procinto di rivoluzionare in maniera radicale il proprio organico.

Tra i volti familiari nell'impianto savonese si è visto però Fabian Dorno, pronto a guadagnarsi la fiducia del presidente Carella e di mister Fabio Tobia.

Ieri pomeriggio è arrivato anche l'annuncio tramite i canali social del club:

Un altro rinforzo per il centrocampo verde blu.

È stato confermato, agli ordini di mister Fabio Tobia, Fabián Dorno. Il centrocampista, classe 2000, indosserà quindi anche quest’anno la maglia del Legino andando a completare un reparto già molto competitivo.

Buon lavoro Fabian, ci aspettiamo grandi cose