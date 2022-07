Calciomercato. Il saluto di Nicolò Alfano al Pietra Ligure. "Farò sempre il tifo per voi"

Dopo l'ufficialità del passaggio alla Sestese, Nicolò Alfano ha voluto salutare tutto l'ambiente del Pietra Ligure, partendo dalla società fino ad arrivare ai compagni di spogliatoio.

Per l'attaccante è ormai infatti in rampa di lancio la nuova esperienza con i colori della società che milita nel campionato di Eccellenza lombarda:

"La prossima stagione - ha scritto la punta sui propri canali social - sta per avvicinarsi ma prima di iniziare questa sfida stimolante ci tenevo ringraziare personalmente la società Pietra per avermi dato fiducia in questo anno per me importante, grazie al mister, direttore e dirigenti per non averci mai fatto mancare niente e infine grazie ai miei compagni col quale ho condiviso momenti belli e altri meno belli, positivi e negativi ma pur sempre momenti che difficilmente scorderò.