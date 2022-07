Varigotti Insieme e DNL organizzano il Miglio a Varigotti

Il 7 agosto ritornerà il Miglio di Varigotti. Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia CoViD19, si svolgerà la settima edizione di una manifestazione cara a tanti atleti della Liguria, ma che vede anche una folta partecipazione di villegianti: il Miglio di Varigotti. Tutti quanti si cimenteranno nella classica distanza del miglio marino (1852m) con partenza ed arrivo dalla spiaggia libera davanti alla chiesa di Varigotti. Come sempre la manifestazione sarà promossa ed organizzata dall’Associazione Varigotti Insieme con il patrocinio del Comune di Finale Ligure, per la prima volta in collaborazione con la ASD Doria Nuoto 2000 Loano. Tra le novità il percorso che si spingerà oltre i 200 metri (se confermato dalla Capitaneria di Porto di Savona), le iscrizioni on line ed il cronometraggio elettronico affidato a MySDAM / ENDU.

Sono previsti alla partenza molti atleti agonisti e master delle squadre liguri, ed amatori in possesso di un certificato di sana e robusta costituzione; per la DNL parteciperanno le squadre di nuoto, pallanuoto e triathlon. Attesi in acqua anche due dirigenti della DNL: Matteo Aicardi, centroboa della Pro Recco, campione del mondo e vicecampione olimpico con il Settebello, ed Ivan Cappelli, terzo all’Ironman 70.3 in Norvegia qualche settimana fa ed in procinto di passare professionista. Tanti i premi per i partecipanti che saranno divisi per categoria di età: § 1°, 2° e 3° classificato assoluto: maschi e femmine § 1°, 2° e 3° classificato Categoria 30 – 45 anni: maschi e femmine § 1°, 2° e 3° classificato Categoria oltre 45 anni: maschi e femmine Verranno premiati anche l’atleta più giovane e quello meno giovane e la squadra più numerosa.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo presso la spiaggia libera di Varigotti di fronte alla Chiesa:

Ore 08.30 apertura ritiro pacchi gara e chip

Ore 10.00 chiusura consegna pacchi gara e chip

Ore 10.15 briefing

Ore 10.30 partenza

Ore 12:30 premiazioni

Il regolamento completo della manifestazione è consultabile a questo indirizzo https://www.dorianuotoloano.com/ mentre le iscrizioni andranno effettuate direttamente sul portale di Endu https://join.endu.net/entry?edition=7509