Parasailing. Ferve l'attività anche per la I Zona, in acqua anche i ragazzi di Savona

La stagione agonistica della vela paralimpica si è ufficialmente conclusa con il Campionato Italiano Classi Olimpiche di Palermo, disputato nei primi giorni di novembre. In quell’occasione il Team della I Zona FIV ha conquistato un prestigioso secondo posto nella classe HANSA 303 doppio, risultato al quale hanno contribuito in modo significativo anche gli equipaggi provenienti da Savona, ormai presenza stabile e riconosciuta nel panorama nazionale.

Pur con le regate archiviate, il movimento non si ferma: restano infatti attivissime le occasioni di confronto e programmazione per definire le linee guida della prossima stagione e continuare il percorso di crescita degli equipaggi composti da atleti con disabilità, per i quali la vela rappresenta uno sport realmente inclusivo e praticabile a ogni età.

Il referente parasailing della I Zona ha convocato una riunione per il 22 novembre, alle 15, a Sestri Ponente, con l’obiettivo di tracciare un bilancio del 2025 e delineare le tappe del Campionato Regionale 2026, che festeggerà la sua quinta edizione.

Grazie al contributo di istruttrici, istruttori, accompagnatrici e accompagnatori delle diverse sezioni liguri della Lega Navale Italiana, sono state programmate tre sessioni di allenamento nelle giornate del 22 e 29 novembre e del 6 dicembre, ospitate dalla sezione di Chiavari della LNI. Qui, sotto la guida di Umberto Verna, è in corso un progetto ambizioso: la creazione di un vero e proprio centro paralimpico, sviluppato in sinergia con Marina Chiavari, Calata Ovest e il Comune di Chiavari.

Il “marina” si sta confermando infatti un luogo ideale per un’attività sportiva continuativa durante tutto l’anno, grazie al porto protetto e agli spazi che consentono di potenziare ulteriormente le strutture già accessibili.

Per gli allenamenti sono stati convocati gli equipaggi zonali della classe Hansa 303 doppio, tra cui spiccano – anche per i recenti risultati ottenuti – i rappresentanti delle sezioni di LNI Genova Sestri Ponente, LNI Varazze e, in particolare, LNI Savona.