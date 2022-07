Calciomercato. Ci sarà ancora la qualità di Marco Silvestri per il Ligorna

Seconda conferma di peso in due giorni per il Ligorna: dopo l’ufficialità della permanenza di Matteo Cericola, ieri è stato il turno di quella di Marco Silvestri.





Per il centrocampista, classe ’99 e cresciuto nel Genoa, trattasi della seconda stagione consecutiva in Biancoblù dopo il suo ritorno nello scorso mercato estivo. Silvestri era infatti stato tra i protagonisti della splendida stagione 2018/19, la quale vide i Biancoblù raggiungere la finale Playoff di Serie D contro l’Inveruno. Un’annata, quella della finale Playoff, che condusse Silvestri dritto verso una società blasonata come l’Avellino. Con gli Irpini esperienza molto importante che gli ha permesso di collezionare ben 39 presenze, delle quali 33 in Serie C.





Queste le prime parole di Marco Silvestri: «Il primo motivo è stata la serietà della società e del Presidente, persona fantastica e sempre disponibile che al giorno d'oggi non è scontato trovare, così come anche tutta la dirigenza. La conferma di parecchi miei compagni, con i quali ho instaurato un rapporto fantastico, è stato un altro dei motivi per cui ho deciso di rinnovare. L'ultimo motivo, ma non per importanza, è sicuramente la permanenza di Mister Roselli, con cui ci siamo sentiti quasi per tutta l'estate. Anche lui mi ha convinto a restare facendomi anche una bella proposta tattica per la mia crescita personale. Sono contento di essere rimasto e voglio dare tutto ciò che posso per Ligorna. Sono carico e pronto a dare tutto me stesso, non vedo l'ora di iniziare».





La società esprime grande soddisfazione per il rinnovo di Marco Silvestri e augura a lui, così come a tutta la squadra, una stagione ricca di soddisfazioni.