Savona, perizia di variante per il secondo lotto della piscina Zanelli

Perizia di variante per il secondo lotto della piscina Zanelli, per un valore di 97mila euro.

La perizia, depositato lo scorso 30 gennaio, è dovuta alla necessità di riconoscere i maggiori costi da sostenere per risolvere la problematica emerse durante l'esecuzione delle opere di scavo, durante le quali sono stati ritrovati materiali classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Il ritrovamento di questi materiali ha richiesto lo smaltimento in discariche autorizzate.

Inoltre, spiega il Comune, “con la perizia di variante vengono introdotte le modifiche richieste dalla Stazione appaltante finalizzate a migliorare la fruibilità della nuova struttura” e il termine dei lavori è previsto per il 17 marzo.

Dovrà essere invece presentato entro il 31 marzo il progetto della Rari Nantes per la copertura della seconda vasca, il rifacimento del tetto della piscina grande e la trasformazione dell'atrio in spazio commerciale, con palestre ed una spa.

L'investimento previsto da parte della società è di 2 milioni di euro, ma per il quale la società chiederebbe un periodo idoneo di gestione per ammortizzare la spesa e un incremento del contributo da parte del Comune. Le due parti stanno dialogando per arrivare ad un accordo che soddisfi entrambe.