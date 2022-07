Calciomercato, Savona. Si cerca qualità, via allo Spaltro ter?

Il rapporto tra Elias Spaltro e il Savona è stato a dir poco particolare fin dal secondo arrivo in biancoblu.

L'attaccante esterno era stato ingaggiato per regalare il giusto livello di tecnica e fantasia per innescare il reparto offensivo degli Striscioni, ma il rapporto tra le parti non è mai decollato, fino ad arrivare alla separazione in corso d'opera.

Una partenza mai rimpiazzata per caratteristiche nello scorso campionato, tanto da acuire un'assenza di qualità palesata in tutto l'arco della stagione.

Qualità che Davide Girgenti cerca sul proprio fronte d'attacco e che Spaltro potrebbe di nuovo garantire.

Il passaggio all'Arquatese sembrava cosa fatta, ma il ritardo testimonierebbe il nuovo inserimento del Savona, tornato in corsa per l'attaccante genovese.