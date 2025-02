Albenga Runners: una grande prova di Liliana De Ferrari vale il secondo posto alla Maratona Maga Circe

Grande risultato per Liliana De Ferrari, atleta della ASD Albenga Runners, che ha brillato alla Maratona Maga Circe disputata domenica scorsa, conquistando il secondo posto di categoria nel Campionato Italiano FIDAL di maratona.

Oltre alla maratona il programma prevedeva anche una 28 km e la 10 km. Il bel tempo ha accompagnato il popolo di runner tra il porto di San Felice San Felice Circeo e Piazza del Comune a Sabaudia, tra mare e lago, e ancora tra storia e mito sui 42 km e 195 metri della Maga Circe, alla quale la FIDAL ha assegnato per il secondo anno consecutivo il Campionato Italiano Individuale Assoluto e per la prima volta anche il Campionato Master.

Numeri che parlano da soli, con 21 nazionalità, 4 continenti, 2500 iscritti, rappresentanti da 35 province italiane, anche grazie all’omologazione del percorso nel World Athletics Global Calendar.



A tagliare per primo il traguardo della maratona maschile è stato Mutuku Nathan Kioko in 2:14:45, seconda piazza per Martin Cheruiyot 2:16:00 e terzo Lhoussaine Oukhrid, laureatosi campione italiano con il tempo di 2:16:58. Sul podio del Campionato Italiano sono saliti al secondo posto Nadir Cavagna in 2:18:28 e Nicola Bonzi con il tempo di 2:19:54. Tutto italiano il podio assoluto e quello del campionato nella categoria femminile, dove ha trionfato Elisabetta Ivarone, 2:43:27, davanti a Sara Carnicelli 2:43:54 e Federica Cernigliaro, 2:44:50.

Con una gara gestita in maniera impeccabile, Liliana ha tagliato il traguardo con l’ottimo tempo di 3h:29:14, dimostrando grande resistenza e determinazione lungo il suggestivo percorso che si snodava tra le bellezze del Circeo.

“Sono davvero soddisfatta di questa prestazione. È stata una gara impegnativa ma il lavoro svolto nella preparazione ha dato i suoi frutti. Salire sul podio in un evento così importante è un’emozione unica”, ha dichiarato l’atleta al termine della gara.

Un risultato che conferma il valore della ASD Albenga Runners, società che continua a distinguersi nel panorama nazionale grazie agli ottimi piazzamenti dei suoi atleti. Complimenti a Liliana per questa straordinaria impresa!