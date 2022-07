Il mondo del calcio pietrese in lutto: morto l'ex portiere Paolo Canepa

"Paolone" era una volto molto conosciuto a livello locale sia per la sua attività lavorativa, la focacceria "Al Mare" sul lungomare pietrese, sia per il suo impegno nel mondo dello sport e in particolare del calcio: per anni portiere del Pietra Ligure Calcio, dopo aver appeso guantoni e scarpini al chiodo aveva intrapreso la strada dell'allenatore dei portieri in diverse società del comprensorio. Nell'ultima stagione ricopriva quel ruolo nelle fila del Borgio Verezzi, società che lo aveva recentemente confermato quale figura di riferimento per gli estremi difensori.