Calcio. Sassello già in campo per l'amichevole con il Vado. Termina 9-0 per i rossoblu

Sassello in campo a freddo, vista la lontananza del via della stagione, per l'amichevole contro il Vado.

La squadra di mister Valcenti si è infatti resa disponibile per il primo test dei rossoblu, arrivati dopo una settimana di allenamenti agli ordini di Marco Didu.

I tre tempi da 20 minuti ciascuno si sono conclusi rispettivamente 4-0, 3-0 e 2-0 per il Vado, per un totale di 9-0.

"Per noi è stata una bella esperienza confrontarci con il Vado - ha sottolineato il tecnico dei Valligiani - mentre per i rossoblu è stata una sgambata di rifinitura utile al termine della prima settimana di lavoro".