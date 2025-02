“Ci abbiamo provato, con un pizzico di di convinzione in più secondo me potevamo fare qualcosa di buono però complimenti al Savona: è una squadra eccezionale, una squadra fortissima e quando accelera è veramente dura a starle dietro".

Davide Girgenti, allenatore dello Speranza, incassa così il ko dei suoi contro il Savona: le reti di Frumento e Carocci nel finale non sono bastate per recuperare il triplo vantaggio degli Striscioni, frutto della rete di Fancellu e della doppietta di Rignanese.