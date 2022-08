Pallapugno Imperiese: al 'Gandolfo' di Dolcedo big-match tra Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese e Nocciole Marchisio Cortemilia

Il ‘Gandolfo’ di Dolcedo è pronto per ospitare il big-match tra Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese e Nocciole Marchisio Cortemilia. Domani, alle 20.30, sarà Federico Raviola contro Max Vacchetto.



La sfida chiuderà il girone d’andata della fase playoff che vede la squadra ligure (19 punti) inseguire proprio i campioni d’Italia (20) di una lunghezza. In campionato, l’Imperiese arriva da un buon momento dati i successi, dopo il turno di riposo, per 1-9 a Canale e 3-9 a Cuneo.

La partita verrà inoltre trasmessa, in diretta streaming, sul canale YouTube de ‘LoSferisterio’. Gli arbitri designati per dirigere l’incontro sono Gili e Ravinale.

Il ‘Gandolfo’ accenderà i riflettori già questa sera, alle ore 20:30, quando scenderà in campo la formazione di Serie C1 della Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese. Capitan Guasco e compagni ospiteranno Bubbio, seconda in classifica, e vogliono chiudere la stagione regolare tra le prime quattro nei playoff consentendo di disputare in casa due partite, su tre, nella seconda fase. Sergio Olivieri dirigerà l’incontro.