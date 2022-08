Nuoto: Varigotti è pronta, domenica c'è il Miglio Marino

Tutto pronto per domenica 7 agosto, più di 200 atleti parteciperanno al 7° Miglio di Varigotti organizzato da dall’Associazione Varigotti Insieme con il patrocinio del Comune di Finale Ligure e la collaborazione della ASD Doria Nuoto 2000 Loano.

Tutti quanti si cimenteranno nella classica distanza del miglio marino (1852m) con partenza ed arrivo dalla spiaggia libera davanti alla chiesa di Varigotti. Confermato il percorso che si spingerà oltre i 200 metri in un classico triangolo. Oltre alla partecipazione di Matteo Aicardi, centroboa della Pro Recco, campione del mondo e vicecampione olimpico con il Settebello, ed Ivan Cappelli, terzo all’Ironman 70.3 in Norvegia qualche settimana fa ed in procinto di passare professionista, saranno in acqua alcuni recenti campioni italiani master delle acque libere. Iscritto alla competizione anche Francesco Ghettini, nome notissimo nel circuito delle gare in mare, vincitore della ultramaratona Capri – Napoli (36km) ma anche di una gara di Coppa del Mondo.

Novità anche nelle categorie delle premiazioni, visto l’altro numero di giovani atleti iscritti le società organizzatrici hanno deciso, non solo di premiare anche il quarto e quinto classificato, ma hanno anche introdotto la nuova categoria Esordienti; ecco l’elenco definitivo dei premiati: 1. I°, II°, III°, IV° e V° classificato assoluto: femmine e maschi 2. I°, II°, III°, IV° e V° classificato Categoria Master Junior 30 – 45 anni: femmine e maschi (FIN M30, M35, M40) 3. I°, II°, III°, IV° e V° classificato Categoria Master Senior oltre 45 anni: femmine e maschi (FIN M45 ed oltre) 4. I°, II°, III°, IV° e V° classificato Esordienti: femmine nate dal 2010 in avanti e maschi nati dal 2009 in avanti Infine, verranno premiati anche l’atleta più giovane, quello meno giovane e la squadra più numerosa.

Ancora pochi giorni per iscriversi; le iscrizioni chiuderanno il 5 agosto sul sito di ENDU: https://join.endu.net/entry?edition=75092

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo presso la spiaggia libera di Varigotti di fronte alla Chiesa:

Ore 08.30 apertura ritiro pacchi gara e chip

Ore 10.00 chiusura consegna pacchi gara e chip

Ore 10.15 briefing § Ore 10.30 partenza

Ore 12:30 premiazioni

Il regolamento completo della manifestazione è consultabile a questo indirizzo https://www.dorianuotoloano.com