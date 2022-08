Calcio, Baia Alassio. Salta l'amichevole con l'Albenga: "Ci scusiamo con il club e con mister Buttu"

Non si disputerà questa sera l'amichevole tra l'Albenga e la Baia Alassio. Le vespe nello scorse ore hanno infatti comunicato la loro indisponibilità per la sgambata in programma questa sera all'Annibale Riva

"Causa assenze forzate, che coinvolgono praticamente metà squadra - spiega il direttore generale Gerry Gerundo - non possiamo andare a disputare l'allenamento congiunto che era programmato per questa sera alle 21:00 all'Annibale Riva.

Voglio chiedere scusa pubblicamente alla società Albenga e a mister Pietro Buttu: mi spiace veramente tanto ma era da parte nostra non era porprio possibile presentarsi in campo.

Chiedo scusa per il disagio e spero di poter avere la possibilità di potermi sdebitare in un'altra occasione, tutta la Baia Alassio ne sarebbe molto felice.

Grazie ancora a mister Buttu e tutto il suo staff per la comprensione e la disponibilità: auguro loro il meglio e una stagione piena di soddisfazioni e successi, come merita una piazza come quella di Albenga".