Juniores, il Legino infila la settima. Mister Saccone: "Squadra tatticamente matura, affrontiamo le partite con grande determinazione"

Definirlo "magic moment" sembrerebbe corretto ma al contempo potrebbe, a essere attenti, apparire riduttivo.

Le sette vittorie consecutive raccolte sabato scorso dalla Juniores Regionale del Legino contro i pari età del Serra Riccò sono infatti l'ennesimo traguardo, anche se parziale, di una formazione che nelle ultime due stagioni è stata finora per rendimento una delle migliori di categoria in provincia.

I verdeblu di mister Pietro Saccone sono infatti sempre più secondi in classifica quest'anno, dopo aver chiuso la scorsa stagione col titolo regionale. Un percorso che nasce quindi da lontano e che prosegue con i naturali avvicendamenti del caso, tra Prima Squadra e Allievi.

"La continuità che abbiamo avuto con l'anno scorso è stata molto importante - commenta il tecnico -. Coi ragazzi abbiamo creato un rapporto davvero unico e questo poi arriva sul campo. Chi era già con me l' anno scorso ha avuto modo di conoscermi e, come previsto, è anche più sicuro di sé dopo il titolo regionale. I ragazzi del 2007 che sono arrivati quest'anno hanno da subito avuto un atteggiamento da giocatori veri, ed il nuovo gruppo è nato in un minuto".

"Segreti? Non penso ce ne siano. Penso che la prima cosa sia creare un ambiente sereno, raggiungere un certo tipo di rapporto con i ragazzi e fargli capire che si può battere chiunque facendo le cose in un certo determinato modo, senza mai perdere però l' armonia - continua il tecnico, alla sua terza stagione d'alta classifica consecutiva in categoria - Quest'anno stiamo facendo un lavoro più interessante e la squadra anche tatticamente è più matura, ho la fortuna di avere dei ragazzi che sanno affrontare le partite con grande determinazione. Il vero segreto è capire che senza fare il meglio ogni giorno non si possono ottenere risultati di un certo tipo".

Ed è questo lo spirito col quale la formazione savonese sta preparando la prossima uscita contro la diretta inseguitrice, la Genova Calcio terza: "Sabato è un'occasione. Grazie ai risultati della scorsa giornata ci giochiamo questo scontro diretto in trasferta partendo da +4, contro una squadra forte che vorrà accorciare. Comunque vada usciremo davanti ma il nostro pensiero deve essere quello di vincere, è l'unico modo di affrontare una partita" chiosa mister Saccone.