Calcio, Savona. Passi avanti nella trattativa, la cordata laziale sta organizzando il viaggio verso Savona

Non sarà una trasferta agevole, ma l'aver iniziato ad acquistare i primi biglietti per raggiungere Savona tra la giornata di martedì e mercoledì, rappresenta il segnale più tangibile riguardo all'ottimismo della cordata laziale sul buon esito della trattativa per l'acquisizione del Savona.

Se l'iter temporale verrà rispettato, entro la prima metà della prossima settimana il vecchio delfino passerà nelle mani dell'avvocato Massimo Giuseppe Cittadino e della cordata da lui rappresentata.

Vela Srl sarà la società controllante del club, verosimilmente a partire da dopodomani, come conferma la convocazione dell'assemblea dei soci, mentre mercoledì dovrebbe tenersi l'attesa conferenza stampa di presentazione.

Lo stadio Bacigalupo sarà il fulcro dell'operazione del nuovo corso societario, un fattore che innesca speranze e disillusioni, come confermano i numerosi commenti social da parte della tifoseria.

C'è infatti chi ha già palesato un ampio credito nei confronti della prossima proprietà, mentre una parte dei sostenitori, scottati dalle ultime annate, covano una comprensibile diffidenza.

Come sempre, saranno i fatti a determinare le nuove pagine del club di Via Cadorna.