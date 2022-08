Calcio, Savona. Alle 11 la cordata romana si presenta alla città, appuntamento all'NH Hotel

Sono state 24 ore trascorse in maniera particolarmente rapida quelle vissute dal Savona e da tutto l'ambiente biancoblu.

L'arrivo in Liguria di Massimo Cittadino e dei suoi collaboratori, finalizzato all'acquisizione del vecchio delfino, vivrà il proprio passaggio pubblico più importante nel cuore della mattinata, quando all'NH Hotel Darsena, la nuova dirigenza si presenterà davanti ai tifosi e agli organi di stampa.

L'occasione sarà la migliore per scoprire i programmi che, con grande schiettezza, sembrano vertere attorno al business relativo al Bacigalupo, la casa del Savona attualmente in condizioni disarmanti e in attesa del bando comunale.

Una prospettiva troppo lontana e poco tangibile per una parte della tifoseria, ancora scottata da quanto vissuto nelle ultime annate, ricche di annunci e povere di risultati sportivi prodotti.

Anche la storia più recente brucia come il sale su una ferita aperta, come testimoniano le dimissioni dei vertici del Settore Giovanile e il rischio di presentarsi al via della Prima Categoria con una squadra poco competitiva.

Non resta quindi che attendere le 11:00 quando prenderà il via la conferenza, trasmessa in diretta sull'home page di Svsport.it e sui nostri canali social.