Calcio, Savona. L'assessore Rossello replica alla cordata romana: "Avanti senza pregiudizi o celebrazioni preventive"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova dirigenza del Savona, l'avvocato Massimo Cittadino e il presidente Sebastiano Cannella hanno a più riprese chiamato in causa l'amministrazione comunale come player fondamentale per la rinascita del club.

A tal proposito l'assessore allo sport, Francesco Rossello, ha voluto esporre la propria posizione sul rapporto con il nuovo corso societario:

"Non possiamo che fare i migliori auguri alla nuova dirigenza del Savona - ha dichiarato Rossello - sperando che finalmente la società possa trovare stabilità e avviare un processo di ricostruzione solido e duraturo. La società viene dagli anni più sfortunati della sua storia, un fallimento e una serie di tentativi di rilancio falliti con 3 anni consecutivi in prima categoria, considerando quello che sta per cominciare. È normale che in città si respiri un’aria di rassegnazione e disillusione.

Per questo, devo dire che ho apprezzato la scelta del nuovo gruppo di non fare proclami.

Per quanto riguarda l’amministrazione siamo pronti a collaborare senza inutili celebrazioni preventive ma nemmeno senza pregiudizi, a partire dal Bacigalupo. Sono mesi che la nostra amministrazione sta lavorando per riaprire le porte del bacigalupo trovando un concessionario che sia disponibile ad eseguire gli interventi necessari ad ottenerne l’agibilità.

Le vicende di queste settimane non hanno certamente aiutato ad arrivare alla conclusione della vicenda. Nei prossimi giorni valuteremo come muoverci nel pieno rispetto delle procedure. Infine, ci tengo a ribadire che lo sport in città è vivo, ci sono diverse società nel calcio e negli altri sport che hanno settori giovanili sani e tengono alto il nome di Savona. A questo nutrito gruppo manca il Savona fbc che speriamo possa finalmente tornare ad essere un punto di riferimento per la nostra città".