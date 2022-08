Calciomercato, Serie D. Il Ligorna non si ferma, fatta anche per Simone Mancini

La dirigenza del Ligorna continua a puntellare la rosa in vista del campionato di Serie D: dopo l’arrivo di Damonte, Caruso e Gualtieri ecco la firma dell’attaccante Simone Mancini.





Punta classe '99, Mancini è cresciuto nelle giovanili della Juventus e del Pescara: con i Bianconeri tra il 2013 e il 2016, mentre con gli abruzzesi nei due Campionati Primavera tra il 2016 e il 2018, segnando 17 reti in 46 presenze.





Da lì comincia la sua carriera in prima squadra tra la Serie C e la Serie D vestendo le maglie di Fano, Foligno e Recanatese, con anche un’esperienza nel massimo campionato maltese con la maglia dell'Hibernians. Nell’ultima stagione ha vestito la casacca dell’Olbia in Serie C, arrivando a disputare anche i Playoff.





A Simone va l’augurio di parte di tutta la società per un campionato ricco di soddisfazioni sia di squadra sia personali.