Il timore di un Savona distopico: più dubbi che certezze per la tifoseria dopo la conferenza all'NH Hotel

Già, perchè proprio durante la conferenza stampa di presentazione della cordata romana all' NH Hotel , stavano iniziando a filtrare i primi scricchiolii dall'interno della Prima Squadra, scricchiolii che hanno preso poi forma con la partenza di Ilardo verso il Serra Riccò.

Secondo quanto filtra, ma resta tutto ancora da verificare, elementi importanti dell'organico potrebbero a stretto giro di posta lasciare la maglia biancoblu, un fattore che ha creato non poca preoccupazione tra la tifoseria, complici anche le dimissioni di Alessandro Grandoni dal Settore Giovanile.

Tante le domande ancora inevase, troppi gli aspetti non ancora messi a fuoco, su tutti il comparto tecnico e lo stadio Valerio Bacigalupo .

A domanda sul bando non è arrivata una risposta esauriente, soprattutto perchè i termini posti dall'amministrazione comunale appaiono chiari e stringenti.

Chi avrà la concessione del Bacigalupo per i prossimi 8 anni dovrà sborsare 240.000 euro più iva e i relativi oneri per garantire le opere necessarie per l'agibilità dell'impianto.