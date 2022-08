Calcio. Cairese e Derthona non si risparmiano, l'amichevole del Brin termina 5-2 per i piemontesi

CAIRESE - DERTHONA 2-5 (22' Anselmo, 86' Fabbri rig. - 48' Zucchini, 50' Gomez rig., 62' Coccolo, 82' Agazzi, 90' Saccà)

91' Finisce qua! Il Derthona batte 5-2 la Cairese.

90' IL DERTHONA RIPORTA A 3 I GOL DI VANTAGGIO, AZIONE STRARIPANTE IN SOLITARIA DI SACCA' TOCCO SOTTO E 5-2

86' bella transizione offensiva per la Cairese, Poggi serve Berretta steso dal neoentraro Rescia. DAGLI UNDICI METRI FABBRI SPIAZZA IL GIOVANE PORTIERE OSPITE. 4-2 PER IL DERTHONA

82' SUPER GOL DI AGAZZI! Battuta mancina al volo con la palla flottante in arrivo da calcio d'angolo. La palla termina la propria corsa proprio all'incrocio dei pali. E' stata la giocata più bella della partita

71' Andreetto sfiora il gol che avrebbe riaperto la partita. Colpo di testa di buona fattura, sugli sviluppi di un calcio di punizione, sfera fuori di un palmo

62' PASTICCIO DIFENSIVO DELLA CAIRESE, NE APPROFITTA COCCOLO PRONTO A DRIBBLARE GHIZZARDI E A DEPOSITARE LA PALLA IN RETE. 3-1 DERTHONA

60' poco da raccontare in questi minuti, Gomez viene murato a pochi passi da Ghizzardi, facilitando la parata del portiere.

51' bell'azione lineare della Cairese che porta Fabbri alla conclusione mancina, applausi dal Brin

51' Risultato ribaltato nell'arco di appena 5 minuti.

50' IL VANTAGGIO DEL DERTHONA, GOMEZ NON SBAGLIA DAL DISCHETTO!

3' ZUCCHINI, TOCCO SOTTOMISURA DEL NUMERO TRE DEL DERTHONA, IL PARI DEGLI OSPITI!

1' ripresa al via

SECONDO TEMPO

Nella prima frazione formazioni quasi speculari in campo. Davanti a Ghizzardi, mister Alessi ha schierato Prato, Boveri e Nonnis. in mediana, da destra a sinistra Briano Galli, Tona e Moretti, in attacco Babliuk e Fabbri a supporto di Anselmo.

Fossati ha optato per Edo in porta, pacchetto difensivo con Zucchini, Todisco e Soplantai, Procopio, Manasiev, Roma e Giannone, davanti Sevo e Romairone a ridosso di Gomez.

45' si chiude un primo tempo piacevole. Cairese davanti con il gol di Anselmo

42' fase di pressione del Derthona, culminata con la traversa di Gomez sugli sviluppi di calcio d'angolo, la squadra di Fossati prova a salire di tono in fase di palleggio

35' Roma incrocia di mancino, blocca Ghizzardi, la posizione era però irregolare del numero 4 del Derthona

32' notatattica per la Cairese, i tre attaccanti giocano aperti, con Fabbri e Babliuk sugli esterni e Anselmo riferimento centrale. La predisposizione a scambiarsi le posizioni resta comunque massima.

30' si riparte con l'uscita di Ghizzardi fuori area su Romairone, poteva starci il fallo sull'attaccante ospite

26' forza Romairone dal limite, palla alta sopra la trasversale di Ghizzardi, cooling break.

22' Pennellata su punizione perfetta di Fabbri, ad Anselmo basta sfiorare la sfera per non lasciare spazio di intervento ad Edo.

22' CAIRESE IN VANTAGGIO! ANSELMO!

20' screzio tra Tona e Manasiev dopo un contrasto, "buon muso" per il centrocampista gialloblu

16' percussione centrale del Derthona, conclusa dal Mancino di Sevo, tiro sbucciato, nessun problema per Ghizzardi

15' bella verticalizzazione di Galli per Fabbri, quasi a memoria visti i trascorsi comuni nel Finale, palla leggermente lunga, ma plaude Alessi

14' Derthona che appare ancora parecchio imballato. Fossati prova a scuotere i suoi: "Dobbiamo giocare!"

10' Buona opportunità per Manasiev in area, fa buona guardia Prato. Pochi istanti dopo ripartenza Cairese innescata da Fabbri, il tiro di Nonnis viene ribattuto.

2' subito una grande opportunità per Anselmo, l'attaccante lanciato in profondità scarta Edo, calciando però sull'esterno della porta

1' si parte

PRIMO TEMPO

Cairese: Ghizzardi, Briano, Nonnis, Galli, Prato, Boveri, Babliuk, Tona, Anselmo, Fabbri, Moretti.

A disposizione: Rizzo, Andreetto, Turco, Brignone, Berruti, Berretta, Poggi, Sassari, Freccero, Diamanti, Siri.

Allenatore: Alessi

Derthona: Edo, Giannone, Zucchini, Roma, Todisco, Soplantai, Procopio, Sevo, Gomez, Manasiev, Romairone.

A disposizione: Rescia, Agazzi, Turchet, D'Arrio, Corelli, Daffonchio, Colombo, Saccà, D'Arcangelo, Coccolo, Mendolia, Kanteh, Negri.

Allenatore: Fossati