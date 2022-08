Calcio. L'Albenga fa sua l'amichevole preferragosto, la doppietta di Sogno piega un buon Soccer Borghetto

ALBENGA - SOCCER BORGHETTO 2-1 (13' e 26' Sogno - 55' Gibertini)

45' triplice fischio, l'Albenga batte 2-1 il Soccer Borghetto.

43' bel tiro da fuori di Barone, in piena corsa, Scalvini alza sopra la trasversa.

34' iniziativa centrale di Beluffi, destro da fuori area però impreciso

33' tiro cross di Auteri, Scalvini c'è.

29' Giudici scalda i guanti di Gallo, tiro dal limite di buona fattura per il giovane bianconero

19' Soccer vicino al pareggio, sulla parata di Scalvini Gibertini va alla conclusione cogliendo il palo

10' IL GOL DEL SOCCER BORGHETTO! ANCORA INIZIATIVA DI CALCAGNO, GIBERTINI IN AREA DA SOTTOMISURA INFILA LA PORTA BIANCONERA.

7' gran palla in area dell'ex Paolo Calcagno, la difesa di casa, chiude in extremis

5' Thomas Graziani salta un uomo e calcia di destro, debole, Gallo non ha problemi.

4' partenza sprint del Soccer, come nel primo tempo, i biancorossi tentano di alzare i propri ritmi.

1' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

Termina il primo tempo, Albenga in vantaggio 2-0

45' Ancora una palla dentro di Grandoni per Gabriel Graziani, in forte credito con la dea bendata, il tiro del centrocampista a botta sicura viene respinto sulla linea.

44' Grandoni (ottimo il suo primo tempo) disegna per favorire la corsa di Gibilaro, il controllo non è perfetto e Rossi ha il tempo per non fallire l'uscire bassa.

38' pochi secondi e Sogno va vicinissimo alla tripletta, ottimo l'allungo di Fabio Rossi, parata importante per l'estremo biancorosso.

37' Grandoni per Sogno, palla dentro per Gabriel Graziani, esce Rossi.

35' poco da segnalare negli ultimi 10 minuti, accompagnati comunque dai cori degli ultras ingauni

26' PUNIZIONE MAGICA DI SANTIAGO SOGNO DAI 25 METRI, UN BACINO AL PALO E FABIO ROSSI E' BATTUTO. RADDOPPIO ALBENGA.

23' si rivede il Soccer, diagonale di Gibertini che attraversa tutto lo specchio di Mitu prima di terminare sul fondo

20' Ancora Grandoni a dettare i tempi, Gibilaro si invola e va in area di prima intenzione per Thomas Graziani. La punta è addirittura in anticipo rispetto alle tempistiche ideali, la palla inevitabilmente si impenna sopra la trasversale

19' Gabriel Graziani ancora vicino alla rete personale, è sempre una questione di centimetri tra il centrocampista bianconero e la porta del Soccer

18' interessante la posizione di Thomas Basso, mezz'ala in mediana con Grandoni e Gabriel Graziani

13' ALBENGA IN VANTAGGIO! SOGNO! AZIONE IMBASTITA DA GRANDONI E RIFINITA DA BASSO PER LA PUNTA ARGENTINA, TOCCO SOTTOMISURA E BIANCONERI AVANTI

10' ci prova ancora Gabriel Graziani, questa volta dal limite, palla alta

5' angolo per l'Albenga, c'p la traversa a salvare la porta di Rossi, lo stacco di testa è stato di Gabriel Graziani

3' punizione per il Soccer Borghetto, batte Carparelli, c'è il muro della barriera ingauna

1' si parte!

ALBENGA: Mitu, Favara, De Benedetti, Gargiulo, Basso, G. Graziani, Grandoni, Gibilaro, Barisone, Sogno, T. Graziani

A disposizione: Scalvini, Beluffi, De Boni, Pulerà, Ferrauto, Insolito, Giudici, D'Arcangelo, Scarrone, Guerra, Carballo.

Allenatore: Buttu

SOCCER BORGHETTO: Rossi, Tripodi, Zaccaria, Viola, Serra, Gasco, Calcagno, Staltari, A. Auteri, Carparelli, Gibertini.

A disposizione: Gallo, D'Aprile, Kacellari, Carta, Barone, M. Auteri

Allenatore: Delfino