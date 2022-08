Calcio, Savona. Ieri il summit con i giocatori al Santuario, l'appello ai tifosi in dialetto di mister Frumento (VIDEO)

"Siamo passati da un livello sportivamente tragico a serio: con tanto lavoro ci sono le basi per poter ripartire".

Così Ermanno Frumento ha descritto la situazione sportiva del Savona dopo i fatti avvenuti nelle ultime settimane.

Ieri al Santuario è stato per il mister a dir poco rinfrancante vedere giocatori importanti come Youri Vittori, Fabio Fancellu, Matteo Esposito e Nicolò Apicella.

Frumento è riuscito ad avere il sì per il via della preparazione estiva, in programma nella giornata odierna. Insieme a loro sono attesi anche Porta, Fonjock, Sabally, più il ritorno di Diroccia e l'arrivo di due fedelissimi dell'ex tecnico della Veloce: Rapetti e Vallerga.

Una buona base che però, questa è l'intenzione, sarà ulteriormente ampliata.

Il tecnico nella nostra intervista ha parlato delle difficoltà attuali, anche relative alla disponibilità dei campi di allenamento (al momento il Savona si allenerebbe dalle 17 alle 19, orario complicatissimo per chi lavora), lanciando anche un appello in dialetto ai tifosi per chiedere affetto e vicinanza in uno dei momenti più delicati della storia recente biancoblu: