Calcio, Savona. Interviene l'ex segretaria Simonetta Barberis: "Avevamo il consenso della società per liberare e trasferire i giocatori"

Il trasferimento di alcuni giocatori, avvenuto secondo la nuova proprietà romana senza il loro assenso, ha rappresentato uno degli argomenti più spinosi che ha coinvolto il Savona nel corso degli ultimi giorni.

A tal proposito è intervenuta l'ex segretaria del sodalizio biancoblu, con la volontà di esporre alcune precisazioni:

"Non corrispondono al vero alcune gravi illazioni in riferimento alla mia persona (sono stata la segreteria del Savona Calcio sino al 13 agosto, data della mia mail ufficiale di dimissioni) in quanto abbiamo si provveduto a trasferire e/o liberare alcuni giocatori tesserati per la Società ma su espressa indicazione della nuova proprietà che ci ha dato l'incarico (al mister ed al direttore sportivo) di sentire i giocatori e ha esplicitamente ordinato di liberare e comunque mandare via tutti coloro i quali non volevano rimanere.

Preciso altresì che, alla mia duplice richiesta di conferma specifica per essere sicura, è stato ribadito due volte "mandate via tutti coloro i quali non vogliono rimanere"."