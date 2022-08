Inizia la stagione calcistica, derby a rischio tra Imperia e Albenga: tutti i divieti disposti dal Comune

Domenica 21 agosto alle ore 18 inizia con un derby infuocato la stagione calcistica dell'Imperia calcio: al 'Ciccione' c'è il sentitissimo incontro tra i neroazzurri e l'Albenga, gara valida per la Coppa Italia di Eccellenza.

"Vista la comunicazione della Questura di Imperia -recita l'ordinanza comunale del comando vigili - con la quale viene evidenziato il fattore di rischio in conseguenza dell'atavica rivalità tra le due tifoserie, per cui si rende necessaria l'adozione di alcune misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".

"Preso atto delle indicazioni del Vicario del Questore Seri Jolanda inerenti le misure per garantire la sicurezza pubblica in occasione della sopraccitata manifestazione, in particolare l'interdizione al transito e alla sosta dei veicoli in salita Piazza su tutta l'area divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. In via XXV aprile, dal civico 73 su tutta l'area, ambo i lati sino all'intersezione con via Garessio, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Da almeno un'ora prima dell'inizio dell'incontro e fino ad un'ora dopo la fine dello stesso, come sarà disposto dal funzionario di pubblica sicurezza in salita di piazza D'Armi divieto di transito per tutti i veicoli, a eccezione di quelli dei residenti nella via, in quelle a monte della stessa e dei veicoli di polizia e soccorso in servizio di emergenza.