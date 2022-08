Calcio, Coppa Italia di Serie D. Fischietto da Novi Ligure per Vado - Ligorna

Il Primo Turno di Coppa Italia si si è aperto oggi pomeriggio con tre anticipi: Correggese-Forlì alle 16, Francavilla-Angri alle 16.30 e Scandicci-Prato alle 17.

Le altre gare si giocheranno domenica 28 agosto alle ore 16 salvo le variazioni di orario indicate nel programma. Da segnalare alcuni cambi di campo: Follonica Gavorrano-Orvietana (ore 15) si giocherà al Nicoletti di Follonica a porte chiuse, Desenzano-Varesina al Campo 1 di via Mazzini a Mazzano, United Riccione-Sammaurese (ore 20.30) al campo "Calbi" di Cattolica, mentre Alcione Milano-Folgore Caratese al "Kennedy" di via Olivieri a Milano.

Due gli incontri posticipati a lunedì 29: Cavese-Nola alle 16 e Città di Castello-Sporting Trestina con calcio d'inizio alle 20.30

Rinviata al 4 settembre Santa Maria Cilento-FC Lamezia Terme per accordo tra le due società.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno i rigori a decidere la qualificazione ai trentaduesimi.



Abbinamenti Primo Turno

domenica 28 agosto - ore 16

Gara 1 Cjarlins Muzane-Portogruaro (David Kovacevic di Arco Riva)

Gara 2 Dolomiti Bellunesi-Levico Terme (Carlo Esposito di Napoli)

Gara 3 Chievo Sona-Caldiero Terme (Francesco Zago di Conegliano)

Gara 4 Cartigliano-Este (Giovanni Tricarico di Verona)

Gara 5 Legnago-Luparense (Marco Menozzi di Treviso)

Gara 6 Montebelluna-Mestre (Mattia Rodighiero di Vicenza)

Gara 7 Campodarsego-Union Clodiense (Kristian Bello' di Castelfranco Veneto)

Gara 8 Adriese -Ravenna (Nicolo' Rodigari di Bergamo)

Gara 9 Crema-Fanfulla (Stefano Raineri di Como)

Gara 10 Breno-Villa Valle (Stefano Peletti di Crema)

Gara 11 Alcione Milano-Folgore Caratese (Matteo Santinelli di Bergamo)

Gara 12 Città di Varese-Legnano (Michele Pasculli di Como)

Gara 13 Castellanzese-Arconatese (Stefano Foresti di Bergamo)

Gara 14 Casatese-Sporting Franciacorta (Davide Lotito di Cremona)

Gara 15 Virtusciseranobergamo-Brusaporto (Omar Abou El Ella di Milano)

Gara 16 Desenzano-Varesina (Davide Cerea di Bergamo)

Gara 17 Caronnese-Castanese (Francesco Aloise di Lodi)

Gara 18 Gozzano-Giana Erminio (Federico Tassano di Chiavari)

Gara 19 Bra-Sanremese (Saverio Esposito di Ercolano)

Gara 20 Chieri-Chisola (Maksym Frasynyak di Gallarate) ore 18

Gara 21 Vado-Ligorna (Federico Di Benedetto di Novi Ligure)

Gara 22 Fossano-Derthona (Mario Leone di Avezzano)

Gara 23 Borgosesia-Casale (Lorenzo Massari di Torino)

Gara 24 United Riccione-Sammaurese (Andrea Paccagnella di Bologna) ore 20.30

Gara 25 Lentigione-Bagnolese (Alessandro Gresia di Piacenza)

Gara 26 Carpi-Mezzolara (Luca Selvatici di Rovigo)

Gara 27 Correggese-Forlì (Gianmarco Vailati di Crema) 27/8 ore 16

Gara 28 Seravezza Pozzi-Real Forte Querceta (Filippo Balducci di Empoli)

Gara 29 Pistoiese-Aglianese (Edoardo Manedo Mazzoni di Prato) ore 18

Gara 30 Pianese-Poggibonsi (Juri Gallorini di Arezzo)

Gara 31 Scandicci-Prato (Francesco Martini di Valdarno) 27/8 ore 17

Gara 32 Fezzanese-Sestri Levante (Cosimo Papi di Prato)

Gara 33 Follonica Gavorrano-Orvietana (Nirintsalama T. Andriambelo di Roma 1) porte chiuse ore 15

Gara 34 Città di Castello-Sporting Trestina (Matteo Mangani di Arezzo) 29/8 ore 20.30

Gara 35 Sambenedettese-Tolentino (Gianluca Guitaldi di Rimini) ore 18

Gara 36 Almajuventus Fano-Montegiorgio (Clemente Cortese di Bologna) ore 18

Gara 37 Pineto-S. Nicolo’ Notaresco (Giuseppe Sassano di Padova)

Gara 38 Chieti-Porto d’ascoli (Giacomo Rossini di Torino) ore 17

Gara 39 Vastogirardi-Vastese (Giuseppe Scarpati di Formia)

Gara 40 Montespaccato-Trastevere (Stefano Giordano di Grosseto)

Gara 41 Flaminia Civitacastellana-Vis Artena (Guido Verrocchi di Sulmona)

Gara 42 Lupa Frascati-Ostiamare (Alessandro Papagno di Roma 2)

Gara 43 Cynthialbalonga-Tivoli (Alessandro Colelli di Ostia)

Gara 44 Aprilia Racing-Roma City (Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia)

Gara 45 Arzachena-Atletico Uri (Francesco Gai di Carbonia)

Gara 46 Sarrabus Ogliastra-Team Nuova Florida (Alessandro Pizzi di Bergamo) ore 15

Gara 47 Real Aversa-Gladiator (Lucio Angelillo di Nola)

Gara 48 Cavese-Nola (Giuseppe Morello di Tivoli) 29/8 ore 16

Gara 49 Sorrento-Nocerina (Sebastian Petrov di Roma 1)

Gara 50 Casertana-Mariglianese (Dario Acquafredda di Molfetta) ore 20.30

Gara 51 Afragolese-Puteolana (Luigi Pica di Roma 1) ore 17.30

Gara 52 Portici-Barletta (Riccardo Ghinelli di Roma 2)

Gara 53 Nardò-Lavello (Antonio Savino di Torre Annunziata)

Gara 54 Francavilla-Angri (Alessandro Recchia di Brindisi) 27/8 ore 16.30

Gara 55 Molfetta-Bitonto (Andrea Palmieri di Brindisi) ore 20.30

Gara 56 Città di Fasano-Brindisi (Carlo Palumbo di Bari) ore 18

Gara 57 Team Altamura-Gravina (Gabriele Scolti di Lecce) ore 18.30

Gara 58 Santa Maria Cilento-FC Lamezia Terme 4/9 ore 16

Gara 59 Cittanova-San Luca (Gianluca Catanzaro di Catanzaro)

Gara 60 Vibonese-Città di S.Agata (Stefano Striamo di Salerno)

Gara 61 Trapani-Licata (Michele Giordano di Palermo) ore 20.30

Gara 62 Paternò-Sancataldese (Fabio Franzò di Siracusa)