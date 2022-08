Calcio. Fabrizio Dotta entra nello staff del Plodio, sarà il vice di mister Dario Roso

Asd Plodio 1997, comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di mister FABRIZIO DOTTA, come allenatore in seconda della prima squadra allenata da mister Dario Roso.

Fabrizio, già nostro preparatore dei Portieri nella scorsa stagione, ha allenato nelle giovanili del Mallare, Carcarese, Savona, Priamar, collabora con società professionistiche e con procuratori sportivi, fa l'osservatore e talent scout in ambito professionistici, ed il manager di Calciatori. L' apporto di Fabrizio sarà sicuramente un valore aggiunto e con la sua esperienza sarà un importante ausilio a Mister Roso. A lui va il nostro in bocca al lupo per questa nuova mansione all'interno del Club.

Vamos Cioi....