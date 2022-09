Calcio, Veloce. Stagione al via anche per la Juniores di mister Luca Fiorio

Il comunicato:

Dopo la presentazione della I^ squadra della FBC Veloce 1910, avvenuta la settimana scorsa alla presenza dell’Assessore allo Sport dott. Francesco Rossello, nella serata di ieri è toccato alla Juniores della stessa Società granata.

La compagine è di fatto costituita in parte degli Allievi 2005 della FBC Veloce 1910 della scorsa stagione ed in parte da ex atleti 2004 della U.S. Priamar Liguria 1942 che tanto han ben figurato l’anno passato nel campionato Under 18.

Una rosa già affiatata e competitiva che all’occorrenza potrà certamente costituire un buon “serbatoio” per la I^ Squadra.

Di provenienza U.S. Priamar Liguria 1942 è anche il mister, Sig. Luca Fiorio, al quale il Presidente dott. Bertrand Viti e tutto il Consiglio Direttivo hanno augurato un grosso in bocca al lupo per l’imminente campionato interprovinciale che verrà affrontato