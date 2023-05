Pallacanestro Alassio, due tornei vinti e l'Under 14 elite conquista la finale regionale

Under 14 elite in finale regionale, le coetanee nel femminile sbancano Lavagna mentre tra i più piccoli vinono due tornei gli Under 13 a Pietra Ligure e gli Scoiattoli-Libellule a Ventimiglia.

UNDER 14 ELITE: Al termine di tre gare difficili, nonostante la zona avversaria, si va in FINALE

GARA2: Ancora più complicato affrontare in un campo piccolo la zona e la patiamo maggiormente nel 26x14 di Pegli. Andiamo all'intervallo sotto di 7, sbagliamo tanto e consegnamo gara 2 ai genovesi che ci fanno male soprattutto in contropiede dovuto a nostri errori di lettura sulla 1-3-1.

"Complimenti ai ragazzi! Dopo gara 1 è arrivata la partita della Serie D e il giorno dopo giocare gara2, vuoi per il campo vuoi perché svuotato da ciò che è successo, non è stato facile e mi spiace di non averli aiutati a sufficienza. Come ripetiamo da anni, a livello giovanile, preferiamo partite dalle "fondamenta" e resteremo sempre fermi al principio che nessuna partita giovanile debba modificare il nostro modo di giocare... Ora si ripeterà la finale con Vado con un unico piccolo grosso problema rispetto allo scorso anno ma è già bello essere ai vertici del campionato ligure più difficile"





UNDER 14 FEMMINILE: Seconda vittoria in altrettante partite nella fase di classificazione Trasferta a Lavagna per le gialloblu e seconda vittoria consecutiva per le u14 femminili che affrontano le ragazze della Polysport. Partita sicuramente più attenta a livello difensivo dove le alassine riescono subito a imprimere il loro ritmo gara infirizzandola a proprio favore fin dai primi minuti. “Siamo molto contenti di aver visto grandi miglioramenti da parte delle ragazze che giocano da meno tempo che non si sono fatte trovare impreparate e hanno dato un ottimo contributo alla squadra per la vittoria finale.” POLYSPORT LAVAGNA 10 - PALL. ALASSIO 70