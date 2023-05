Pallanuoto, Rari Nantes Savona. Angelini punta ancora alla Len Euro Cup: "E' il posto giusto per noi. la nostra stagione resta comunque splendida" (VIDEO)

"Una Rari che era partita bene, stavamo mettendo sotto l'avversario. Poi qualche decisione arbitrale un po' controversa: doppie espulsioni, falli contro, un rigore, hanno rimesso in gioco Trieste. Noi ci siamo un po' innervositi e poi l'ingiusta espulsione di Rizzo". Si apre così l'analisi di Alberto Angelini, tecnico della Rari Nantes Savona, a proposito del match perso mercoledì scorso alla Zanelli, Gara2 dei Play Off per il quinto posto in Serie A1.

"In una squadra come la nostra ogni giocatore è importante, abbiamo una panchina corta, giochiamo contro squadre toste e ci vuole ovviamente ogni giocatore - ha aggiunto Angelini in merito al cartellino rosso sventolato al capitano - Dopo abbiamo avuto le occasioni per rientrare in partita, abbiamo peccato un po' di lucidità, bravo anche il portiere avversario e alla fine abbiamo quasi sfiorato il pareggio per andare ai rigori. Ciò non inficia minimamente la stagione di questa splendida squadra, abbiamo dato tutto in Coppa, abbiamo riportato la gente in piscina, tanto entusiasmo, adesso speriamo di guadagnarci ancora l'Europa che conta e che la Len non ci faccia scherzi".

Il sesto posto in Serie A1 qualifica alla Challenger Cup, ma l'auspicio di tutto il club savonese è quello che si liberi un ulteriore slot per la Len Euro Cup: "Il piazzamento europeo rimane, era l'obiettivo che ci eravamo prefissati, speriamo che sia Euro Cup che sarebbe per noi il giusto posto" il pensiero dell'allenatore.