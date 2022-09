Calcio. Pazza Albenga a Rapallo, la vittoria arriva in rimonta e in dieci uomini. Marinelli: "Un successo dedicato alla nostra gente"

Ottenere determinate vittorie in condizioni più che precarie può regalare un boost emotivo ulteriore a una squadra che è in piena fase di costruzione.

L'Albenga torna infatti non solo con tre punti dalla difficile trasferta di Rapallo, ma anche con un carico di consapevolezza in più: gli ingauni pur con un uomo in meno hanno avuto la forza di ribaltare il risultato nei minuti finali, trovando con Sogno (autore di una doppietta grazie alla rete iniziale) e con Beluffi all'88' le reti che hanno fatto impazzire di gioia i tanti tifosi che hanno raggiunto il levante ligure.

Ancora provato dalle mille emozione di ieri pomeriggio, il presidente Marinelli ha rivolto subito una dedica alla piazza ingauna.

"Questa è una vittoria per tutta la nostra gente, che autotassandosi ha permesso all'Albenga di proseguire nel suo percorso nonostante tante difficoltà.

Ieri confesso di aver nutrito poche speranze sotto di un gol in dieci uomini, ma i ragazzi sono stati veramente straordinari grazie anche alla mentalità che è riuscito a trasmettere mister Buttu.

Tutto l'organico ha risposto presente e nonostante gli assenti chi è sceso in campo ha fornito veramente un grande contributo, penso anche ad Anselmo e Garibbo che pur con pochissimi allenamenti hanno fornito una grande prova. Restiamo con i piedi a terra, ma consapevoli che con la squadra al completo potremo toglierci delle belle soddisfazioni.

Sono felice per i tifosi ma anche per tutta la dirigenza che mi sta accompagnando in questo percorso: abbiamo vinto su un campo in cui pochi potranno festeggiare ed è una bella ricompensa per il grande lavoro svolto durante l'estate".