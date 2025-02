Giudice Sportivo, Eccellenza. i provvedimenti settimanali, due turni a Dominici dopo la discussa espulsione contro il Taggia

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 16/02/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

NORIS GIUSEPPE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

PERASSO ALBERTO (SERRA RICCO 1971)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 06/03/2025

DE LUCIA SILVESTRO (ANGELO BAIARDO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALESSI DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

COCCO MATTEO (PIETRA LIGURE 1956)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SANGUINETI FEDERICO (SERRA RICCO 1971)

A palla lontana sferra un calcio ad un giocatore avversario, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

TONA MARC (CAMPOMORONE SANT OLCESE)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

VIOLA MATTIA (ANGELO BAIARDO)

BONANNO PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ZUNINO ELIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GARBARINO MATTEO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

MARCHINI ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

GUIFFREY MATIAS EZEQUIEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PACCAGNINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CAROZZA NICOLO (PRAESE 1945)

RASO MARCO (PRAESE 1945)

VALENTINO MARCO (SAN FRANCESCO LOANO)

GALLO VALERIO (TAGGIA)



AMMONIZIONE (VI INFR)

FERRARI DAVIDE (ANGELO BAIARDO)

RUDI MARIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)



AMMONIZIONE (III INFR)

TANCREDI ROBERTO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AKKARI SEDKI (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MORANDO NICOLA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

SANCINITO DAVIDE (PIETRA LIGURE 1956)

CIAMPA DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

TADDEI MAX (TAGGIA)



AMMONIZIONE (II INFR)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BATTAGLIA MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BALDUCCI PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

FRANCO ROBERTO (PIETRA LIGURE 1956)

INSOLITO LORENZO (PIETRA LIGURE 1956)

ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SAN FRANCESCO LOANO)

PLACIDO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)

ROMANELLI SILVIO (SERRA RICCO 1971)

PAGLIERI ROBERTO (TAGGIA)

PICCARDO SAMUELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

TRAVERSO DIEGO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)



AMMONIZIONE (I INFR)

PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

TURONE NICOLO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CAPURRO JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

ERROI ALESSIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

DUBERTI MATTIA (PIETRA LIGURE 1956)

NELLI ENRICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)