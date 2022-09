Calcio. E' morto Giovanni Mialich, ex tecnico di Albenga e Savona. Con gli ingauni sfiorò la promozione in C

Una figura amata e rispettata dentro e fuori dal campo da tanti appassionati del calcio locale ci ha lasciato stamane.

Poco dopo l'alba è infatti spirato Giovanni Mialich, ex tecnico di Savona e Albenga; alla guida degli ingauni chiuse al secondo posto in Serie D, tanto da arrivare a un passo dalla promozione in C nella stagione 1987-88 (miglior risultato per gli ingauni).

Il professionismo fu invece abbracciato in toto dall'uomo nativo di Mira durante la sua carriera da giocatore, tanto da vestire maglie prestigiose come quelle della Sampdoria (uno dei suoi più forti amori calcistici), del Palermo, del Bologna, della Spal, del Napoli e del Torino.

Recentemente Mialich aveva anche guidato il settore giovanile della Baia Alassio, dove illustrò ai ragazzi le 17 regole per affrontare la loro esperienza da calciatori in erba. Ne aveva aggiunta una, una piccola postilla, che spesse volte si perde nei pressi del rettangolo verde: il buon senso.

Un uomo e uno sportivo arguto, di fine e rara intelligenza.