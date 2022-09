Calcio. Doccia fredda per il Finale: l'esordio in casa sarà senza tifosi, Borel a porte chiuse

Tra le diverse difficoltà già affrontate in questo avvio di stagione 2022/'23 legate al campo, dovendo costruire una rosa praticamente da zero, la doccia fredda per il Finale arriva anche dagli uffici della Prefettura: domenica col Rapallo Ruentes e fino a che non verrà risolta la situazione in maniera pressoché definitiva, le tribune del "Felice Borel" non saranno aperte al pubblico.

Negli ultimi anni, da quando la società di via Brunenghi era stata promossa nel campionato di Serie D, lo storico impianto poteva regolarmente aprire le proprie porte solamente grazie all'ordinanza firmata dal sindaco Ugo Frascherelli che garantiva, in parole povere, sulla fruibilità in sicurezza della parte centrale delle tribune.

L'anno della salita in quarta serie, infatti, al momento dell'omologazione dello stadio erano state fatte le necessarie prove sulla stabilità della struttura e la capacità di sopportazione dei carichi. Prove che non avevano dato un esito pienamente soddisfacente per la Commissione Comunale di Vigilanza locali pubblico spettacolo, al quale si aggiungeva la mancanza di alcuni certificati di collaudo statico per le strutture presenti, propendendo per dare l'ok definitivo solo in seguito a una serie di interventi poi eseguiti (come la delimitazione della sola parte centrale) che consentivano al sindaco di firmare un'ordinanza per l'agibilità dell'impianto.

Ebbene, dopo diversi anni dove ormai questa era diventata prassi consolidata al posto di una messa a norma delle tribune da parte dell'ente proprietario, ossia il Comune, è arrivato lo stop da parte della Prefettura in quanto l'ordinanza è una misura temporanea, d'urgenza, e non uno strumento così consueto.