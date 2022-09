Calcio. Savona, Cannella frena gli entusiasmi di mercato: "Per ora i nomi dei giocatori africani sono fantasia"

In una nota arriva la precisazione del Presidente del Savona Cannella frena gli entusiasmi dopo i nomi di calciatori accostati alla compagine biancoblu di mister Frumento:

"Si precisa - si legge nella nota del Presidente Cannella - in merito ad una notizia apparsa su un quotidiano, che la società, nel nome e per conto della mia persona, da qui in avanti, dovrebbe avviare la procedura abbastanza complessa, che prevede diversi passaggi istituzionali, per rinforzare la squadra dotandosi di alcuni elementi extracomunitari.

Sono diversi i giocatori che personalmente seguo da parecchio tempo in stati stranieri e tra questi, insieme con il mister Ermanno Frumento, sto cercando di capire quali profili possono essere idonei alla causa della Savona Calcio. Pertanto ho l'obbligo di precisare che nessun dirigente, compreso il sottoscritto, ha mai riferiti alla stampa nomi di presunte trattative in essere con giocatori e pertanto i nomi che circolano in queste ore di due camerunensi rimangono per adesso solo pura fantasia giornalistica.

Aggiungo che ci sono trattative con diversi giocatori extracomunitari, provenienti da diversi stati africani e non. Inoltre si precisa che da alcune settimane sto intrecciando e tessendo rapporti, girando in lungo e largo per l'Italia, con molte società blasonate italiane per una prospettiva futura che ci dovrebbe vedere in campionati di categoria superiore".