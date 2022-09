Pallacanestro: si uniscono le forze, nasce il Centro Minibasket Loanese

“Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati” dice Michael Jordan.

A Loano in questa nuova stagione sportiva hanno messo in pratica benissimo questo concetto: le due società di pallacanestro hanno deciso di unire le proprie energie per quanto riguarda il Minibasket, collaborando in un unico centro, il Centro Minibasket Loanese.

Con il lavoro di squadra e con un’entusiasmante cooperazione, il minibasket loanese mette in campo tutte le sue forze per fare giocare e fare divertire tutti i bambini e le bambine.

I mini atleti di entrambe le società si alleneranno tutti assieme, allenati da due istruttori, Gabriele Amadori e Simona Tassara, in base alle fasce di età.

Dopo qualche anno difficile a causa della pandemia, l’A.D. Pallacanestro Loano e l’A.S.D. Basket Loano “E.Garassini” lavoreranno assieme per la stagione che sta per partire!

Questa settimana si svolgeranno gli open day gratuiti per i bambini e le bambine presso il palazzetto dello sport Garassini: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 18.00 per i nati/e 2017-2016-2015, dalle 18.00 alle 19.00 per i nati/e 2014-2013-2012-2011.